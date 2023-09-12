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Kalp krizi geçiren bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bekçi Sefa Yelek (29) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yelek’in yakınları tabutunun baş ucunda ‘yavrum niye bırakıp gittin’ gittin diyerek göz yaşı döktü.

Kalp krizi geçiren bekçi son yolculuğuna uğurlandı

12 Eylül 2023 Salı 17:36

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 29 yaşındaki Sefa Yelek, dün evinde rahatsızlandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Yelek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yelek’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. İlçe emniyet müdürlüğünde, Yelek için tören düzenlendi. Törene, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze ilçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, silah arkadaşları ve yakınları katıldı. Yelek’in yakınları tabutun baş ucunda ‘yavrum niye bırakıp gittin’ gittin diyerek göz yaşı döktü. Bir yakınının ise Yelek’in fotoğrafını göz yaşları içinde öptüğü görüldü. Yelek’in acılı yakınları polis ekiplerince teselli edildi. Cenaze aracına alınan Yelek'in naaşı Mimar Sinan Mahallesi Mevlana Camisine götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaşı Gebze Merkez Mezarlığı aile kabristanlığına defin edilecek.





İHA
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