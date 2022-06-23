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Kamyonetten Düşen Boya Kovaları Derede Kirliliğe Neden Oldu

Gölcük ilçesinde inşaat firmasının kamyonetinden düşen boya kovaları, derede kirliliğe yol açtı.

Kamyonetten Düşen Boya Kovaları Derede Kirliliğe Neden Oldu

23 Haziran 2022 Perşembe 21:18

Değirmendere Yalı Mahallesi'nde Göksu Deresi'nde beyaz ve yağlı tabaka fark eden vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bilgi verdi.
Çevrede çalışma yapan ekipler, beyaz sıvının bir miktarının dere aracılığıyla İzmit Körfezi'ne ulaştığını tespit etti.
Numune alarak kirliliğin kaynağını araştıran ekipler, bir inşaat firmasının kamyonetinde bulunan boyaların rampa çıkarken düşen boyalarının dökülerek dereye karıştığını belirledi. Ekipler, olayla ilgili tespit tutanağı düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ekipleri, boyanın döküldüğü bölgede temizlik çalışması başlattı.


AA
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