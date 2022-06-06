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Kayıp kuaförün cesedi 42 gün sonra bulundu

Gebze'de faaliyet gösteren Dallas Kuaför'ün sahibi Savaş Aydoğan’ı öldüren Cem T.'nin kan donduran itirafı sonrasında gizemli olayda sır perdesi aralandı. 42 gün sonra Aydoğan’ın cansız bedenine fındık bahçesinde ulaşıldı.

Kayıp kuaförün cesedi 42 gün sonra bulundu

06 Haziran 2022 Pazartesi 12:41

 Sakarya'da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin sır perdesi aralandı. Olay, Savaş Aydoğan'ın ev sahibi Cemal T.'nin, Aydoğan'a ulaşamaması ile gün yüzüne çıktı. Cemal T., durumu Aydoğan'ın arkadaşı ve oğlu Cem T. ile kuaförün kız arkadaşı M.E.'ye sordu. Kız arkadaş M.E., Aydoğan'ı babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti. M.E.’nin sözlerine inanmayan Cemal T., kuaför Aydoğan'ın ailesini Sakarya'ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş M.E. ile Cem T.'nin ifadeleri de alındı. Cem T., ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.

FINDIK BAHÇESİNE GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kayıp kuaför ile birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kuaför Aydoğan'ın kız arkadaşı  Kocaeli'de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu. Cem T.'nin, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi'nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı.

Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem T.'nin polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu. Cem T., ilk ifadesinde, Aydoğan'ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi. Cem T.'nin itirafı sonrasında acı gerçek ortaya çıktı. Savaş Aydoğan'ın cansız bedenine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı. Aydoğan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Cem T. ise Kocaali Adliyesine sevk edildi.
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