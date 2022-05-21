banner768
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayıp kuaförün kız arkadaşı serbest kaldı

Sakarya’da kayıplara karışan kuaför Savaş Aydoğan ve arkadaşı Cem Tuna olayına ilişkin gözaltına alınan Aydoğan’ın kız arkadaşı M.E. dün Gebze'deki evinde gözaltına alınmıştı. M.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kayıp kuaförün kız arkadaşı serbest kaldı

21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:12

 Olay, 25 Nisan 2022 tarihinde Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede kadın kuaförlüğü yapan 42 yaşındaki Savaş Aydoğan'ın aracının iki gün boyunca evinin önünde durduğunu fark eden ev sahibi C.T., Aydoğan'la aynı evde kalan kız arkadaşı M.E.'ye nerede olduğunu sordu. M.E., Savaş Aydoğan'ın il dışında olduğunu, babasının evine tadilat yapmaya gittiğini söyledi. M.E.'nin sözlerine inanmayan C.T., Sakarya'ya çağırdığı Aydoğan'ın ailesini polis merkezine ifade vermeye götürdü. Ev sahibi C.T.'nin şüphesi ve Aydoğan'ın annesinin şikayeti üzerine M.E. ile ev sahibinin oğlu Cem Tuna'nın ifadeleri alındı.

Savaş Aydoğan'ın ev sahibinin oğlu ve aynı zamanda arkadaşı olan Cem Tuna, ifade verdikten sonra kayıplara karıştı. Aydoğan'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadesinin ardından kayıplara karışan Cem Tuna için de seferber oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya ilişkin Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E.'yi gözaltına aldı. Gebze'deki evinde gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi. M.E. burada tamamlanan adli işlemleri sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliçayırovaDilovasıDaricaGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit düştü! Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit düştü!
Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü,...
Oyuncak gemilerden uyuşturucu hap çıktı Oyuncak gemilerden uyuşturucu hap çıktı
Kocaeli'ye de sıçrayan rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı Kocaeli'ye de sıçrayan rüşvet operasyonunda 32...
Bıçaklı saldırgan tutuklandı Bıçaklı saldırgan tutuklandı
Yeğenini bacağından vuran şahıs tutuklandı Yeğenini bacağından vuran şahıs tutuklandı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit düştü!
Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu. Milli Savunma...

Haberi Oku