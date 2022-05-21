Savaş Aydoğan'ın ev sahibinin oğlu ve aynı zamanda arkadaşı olan Cem Tuna, ifade verdikten sonra kayıplara karıştı. Aydoğan'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadesinin ardından kayıplara karışan Cem Tuna için de seferber oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya ilişkin Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E.'yi gözaltına aldı. Gebze'deki evinde gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi. M.E. burada tamamlanan adli işlemleri sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.
Kayıp kuaförün kız arkadaşı serbest kaldı
Sakarya’da kayıplara karışan kuaför Savaş Aydoğan ve arkadaşı Cem Tuna olayına ilişkin gözaltına alınan Aydoğan’ın kız arkadaşı M.E. dün Gebze'deki evinde gözaltına alınmıştı. M.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.