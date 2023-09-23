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Kaza yapan motosikletli ehliyeti olmadığı için hastaneye gitmeyi reddetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yere savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü ehliyeti olmadığı için hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza yapan motosikletli ehliyeti olmadığı için hastaneye gitmeyi reddetti

23 Eylül 2023 Cumartesi 11:34

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B idaresindeki 41 HK 319 plakalı Peugeot marka otomobil, 1320 sokağa girmek istersen karşı yönden gelen E.H. idaresindeki 41 MA 6288 Pulsar marka motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ehliyeti olmadığı için hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza sebebiyle otomobil ve motosiklet hasar aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.





İHA
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