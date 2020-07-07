banner490
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli merkezli 4 ilde sahte ehliyetle dolandırıcılık operasyonu

Kocaeli merkezli Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda nakliye yapmak amacıyla anlaştıkları firma ve kişilere, sahte ehliyetle kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 4 ilde sahte ehliyetle dolandırıcılık operasyonu

07 Temmuz 2020 Salı 13:05

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliye dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüphelilerin sahte ehliyetle kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek firma ve kişilerin dolandırıldığını belirledi. 

Şüphelilerin Tekirdağ'dan Denizli'ye gitmesi gereken ürünleri, aynı yöntemlerle Ankara'ya sevk etmek üzere başka bir araca yüklediklerini tespit eden ekipler, İstanbul'da yaptığı operasyonla N.Ş, E.Ö. ve M.A'yı suçüstü yakaladı.

Operasyonun devamında ise şüpheliler B.Ç, Y.K, C.G, İ.B, O.B. ve S.B.K. İstanbul'da, M.K. ise Tekirdağ'da gözaltına alındı. 

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Trafik kazalarına anında müdahale Trafik kazalarına anında müdahale
Kocaeli'de 18 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 10 kişi yakalandı Kocaeli'de 18 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Kocaeli'de sahte para operasyonu Kocaeli'de sahte para operasyonu
Kocaeli merkezli akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı Kocaeli merkezli akaryakıt hırsızlığı operasyonu:...
Gebae'de araçtan kapkaçla para çalan 6 zanlı tutuklandı Gebae'de araçtan kapkaçla para çalan 6 zanlı tutuklandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Trafik kazalarına anında müdahale
Yaşanan kazalar sonrasında araçların hemen kaldırılıp ve temizlik yapılarak yolun ulaşıma açılması,...

Haberi Oku