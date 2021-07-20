Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 203 kişi kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, muhtemel boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.
Ekipler, geçen hafta sahillerde boğulma tehlikesi geçiren 203 kişiyi kurtardı. Aynı günlerde 57 kişiye de ambulans birimince sağlık hizmeti verildi.
Sezon boyunca her gün saat 10.00-18.00 saatlerinde hizmet veren KOSKEM ekipleri, cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girilmesi ve rip akıntısına karşı vatandaşları uyarıyor.
AA