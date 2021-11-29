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Kocaeli Valiliğinden cami kubbe inşaatındaki kazayla ilgili açıklama

Gebze ilçesinde cami inşaatında kubbe kalıbının çökmesi sonucu yaralananların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden cami kubbe inşaatındaki kazayla ilgili açıklama

29 Kasım 2021 Pazartesi 20:15

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beylikbağı Mahallesi'ndeki Sarı Camii kubbe inşaatında çalışmalar yürütülürken kaza meydana geldi.

Kubbe inşaatında çalışan 8 kişiden 2'si enkaz altında kalmak suretiyle 3 işçi yaralandı. Olaya vakit kaybetmeksizin müdahale edilerek işçiler enkaz altından çıkarıldı.

Yaralılar ile bütün çalışanlar, kontrolleri yapılmak üzere bölgedeki sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Sağlık kuruluşlarınca yapılan ilk kontrollerde enkaz altından çıkarılan bir işçinin ağır yaralı, diğerlerinin genel durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. Yaralılar için devletin bütün imkanları seferber edildi. Yaralıların tedavi ve takipleri, sağlık kuruluşlarında devam ediyor.

Açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.



AA
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