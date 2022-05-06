Kocaeli'de 1 ayda 63 zehir taciri tutuklandı

Kocaeli’de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonları ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 301 olayda toplam 429 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 57’si tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartı ile olmak üzere 366’sı serbest kaldı.





Operasyon ve uygulamalarda 12 bin 531 gram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 328 gram metamfetamin, 73 adet sentetik ecza, 9 adet kenevir bitkisi, 55 adet captagon, 29 bin 427 adet ecstasy, 13 gram eroin, 634 gram esrar, 213 gram skunk, 3 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 7 adet tabanca, 411 adet fişek, 10 adet hassas terazi, 6 adet tüfek ve 23 bin 860 TL ele geçirildi.



