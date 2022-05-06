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Kocaeli'de 1 ayda 63 zehir taciri tutuklandı

Kocaeli’de son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 63 kişi tutuklanırken, kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de 1 ayda 63 zehir taciri tutuklandı

06 Mayıs 2022 Cuma 14:45

 Kocaeli’de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonları ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 301 olayda toplam 429 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 57’si tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartı ile olmak üzere 366’sı serbest kaldı.

Operasyon ve uygulamalarda 12 bin 531 gram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 328 gram metamfetamin, 73 adet sentetik ecza, 9 adet kenevir bitkisi, 55 adet captagon, 29 bin 427 adet ecstasy, 13 gram eroin, 634 gram esrar, 213 gram skunk, 3 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 7 adet tabanca, 411 adet fişek, 10 adet hassas terazi, 6 adet tüfek ve 23 bin 860 TL ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalarda 15 olayda toplam 27 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 6 şahıs tutuklanırken 21 şahıs hakkında serbest yargılama kararı verildi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 75 gram esrar, 294 gram metamfetamin, 6 gram kenevir bitkisi, bin 827 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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