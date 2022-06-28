Kocaeli'de 1 haftada 16 zehir taciri tutuklandı

28 Haziran 2022 Salı 13:17
Kocaeli’de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonları ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20-26 Haziran tarihleri arasında 54 olayda toplam 80 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken bu şahıslardan 16’sı tutukladı. 64 şahıs ise serbest kaldı. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 8 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 47 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy, 10 gram eroin, 1 gram kokain, 19 kök kenevir bitkisi, 89 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 4 adet terazi, 1 adet tabanca 8 adet fişek, 4580 TL para ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin il genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde 1 olayda toplam 1 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken hakkında serbest yargılanma kararı verildi.