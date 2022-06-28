Kocaeli'de 1 haftada 16 zehir taciri tutuklandı Kocaeli’de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi tutuklanırken, kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

28 Haziran 2022 Salı 13:17