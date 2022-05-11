Kocaeli'de 1 haftada 8 zehir taciri tutuklandı

Kocaeli’de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonları ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-8 Mayıs tarihleri arasında 57 olayda toplam 78 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 8’i tutuklanırken, 80 şahsın ise serbest bırakıldığı açıklandı.





Yapılan operasyonlarda 22 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 80 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 10 adet kenevir bitkisi ve 123 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1 adet tüfek, 3 adet tabanca, 52 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 350 TL ele geçirildi.



