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Kocaeli'de 1 haftada 8 zehir taciri tutuklandı

Kocaeli’de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklanırken, kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de 1 haftada 8 zehir taciri tutuklandı

11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:30

 Kocaeli’de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonları ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-8 Mayıs tarihleri arasında 57 olayda toplam 78 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 8’i tutuklanırken, 80 şahsın ise serbest bırakıldığı açıklandı.

Yapılan operasyonlarda 22 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 80 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 10 adet kenevir bitkisi ve 123 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1 adet tüfek, 3 adet tabanca, 52 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 350 TL ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda ise 16 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şahsıların tamamı serbest bırakılırken operasyon ve uygulamalar neticesinde 50 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram metamfetamin ve 1 gram esrar ele geçirildi.
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