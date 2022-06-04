Kocaeli'de 75 kaçak göçmen yakalandı!

04 Haziran 2022 Cumartesi 14:11
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bugün sabah saatlerinde Dilovası İlçesi Diliskelesi mahallesinde görevli ekipler tarafından uygulama esnasında durdurulan araç içerisinde 75 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler sınırdışı işlemlerinin başlatılması için Kocaeli Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Araç sürücüsü ve beraberindeki şahıs Göçmen Kaçakçılığı suçu kapsamında gözaltına alındı. Şahıs adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilecek.
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