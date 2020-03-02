Kocaeli'de araçlardan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerindeki 11 otomobilden yapılan hırsızlıkları, R.P, M.K, A.P. ve H.H.P'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Bursa'da da bir gasp olayına da karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

