Kocaeli'de araçlardan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.
Bursa'da da bir gasp olayına da karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kocaeli'de 11 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.
Bursa'da da bir gasp olayına da karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.