Kocaeli’de bir haftada 32 şahıs tutuklandı

Vali Seddar Yavuz 13-20 Haziran tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleşen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Kocaeli’de terörle mücadele kapsamında 10 operasyon düzenlendi. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 10 kişi serbest bırakılırken 3 kişi ise tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 12 operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 14 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer şahısların işlemleri devam ediyor.





Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 55 operasyonda 77 kişi yakalandı. 70 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest kalırken 7 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda 25 gram esrar, 1 gram skunk, 5 bin 229 gram metamfetamin, 16 gram bonzai, 4 adet sentetik ecza, 10 adet kök kenevir ve 7 adet ecstasy ele geçirildi.



