Kocaeli’de bir haftada 32 şahıs tutuklandı

Vali Seddar Yavuz 13-20 Haziran tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleşen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Kocaeli’de terörle mücadele kapsamında 10 operasyon düzenlendi. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 10 kişi serbest bırakılırken 3 kişi ise tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 12 operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 14 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer şahısların işlemleri devam ediyor.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 55 operasyonda 77 kişi yakalandı. 70 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest kalırken 7 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda 25 gram esrar, 1 gram skunk, 5 bin 229 gram metamfetamin, 16 gram bonzai, 4 adet sentetik ecza, 10 adet kök kenevir ve 7 adet ecstasy ele geçirildi.
Yine aynı dönemde güvenlik güçlerince yapılan GBT kontrollerinde 493 kişi gözaltına alındı. 461 kişi serbest kalırken çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 22 kişi tutuklandı. Yapılan araç kontrollerinde 10 bin 736 araca işlem yapıldı, 584 araç trafikten men edildi, 180 kişinin ise sürücü belgesine el konuldu. Silah kontrolü kapsamında 31 tabanca, 12 kurusıkı, 6 av tüfeği ve 11 adet kesici alet ele geçirildi.