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Kocaeli’de bir haftada 38 şahıs tutuklandı

Kocaeli’de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de bir haftada 38 şahıs tutuklandı

30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:36

 Vali Seddar Yavuz 23-29 Mayıs tarihleri arasında  Kocaeli'de gerçekleşen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Kocaeli’de terörle mücadele kapsamında 10 operasyon düzenlendi. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 12 kişi serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 7 operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 13 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 71 operasyonda 107 kişi yakalandı. 97 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest kalırken 10 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda 122 gram eroin, 126 gram esrar, 100 gram skunk, 111 gram metamfetamin, 16 gram bonzai, 113 adet sentetik ecza, 31 kök kenevir, 9 adet ecstacy, 2 gram kokain ve 1 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Yine aynı dönemde güvenlik güçlerince yapılan GBT kontrollerinde 552 kişi gözaltına alındı. 505 kişi serbest kalırken çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 22 kişi tutuklandı. Yapılan araç kontrollerinde 10 bin 203 araca işlem yapıldı. 541 araç trafikten men edildi. 166 kişinin ise sürücü belgesine el konuldu. Silah kontrolü kapsamında 20 tabanca, 12 kurusıkı, 4 av tüfeği ve 4 adet kesici alet ele geçirildi.




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