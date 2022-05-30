Kocaeli’de bir haftada 38 şahıs tutuklandı

Vali Seddar Yavuz 23-29 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleşen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Kocaeli’de terörle mücadele kapsamında 10 operasyon düzenlendi. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 12 kişi serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 7 operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 13 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4 kişi tutuklandı.





Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 71 operasyonda 107 kişi yakalandı. 97 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest kalırken 10 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda 122 gram eroin, 126 gram esrar, 100 gram skunk, 111 gram metamfetamin, 16 gram bonzai, 113 adet sentetik ecza, 31 kök kenevir, 9 adet ecstacy, 2 gram kokain ve 1 gram afyon sakızı ele geçirildi.



