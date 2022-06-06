Kocaeli'de bir haftada 66 kişi tutuklandı! 585 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz son bir haftada gerçekleştirilen operasyonla ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre bir haftada yapılan operasyonlarda ve GBT kontrolleri sırasında 66 kişi tutuklandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 30 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleşen operasyonlar ile ilgili açıklama yaptı. Vali Yavuz’un verdiği bilgilere göre, Kocaeli’de terörle mücadele kapsamında 9 operasyon düzenlendi. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 13 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise yapılan 12 operasyonda 110 kişi gözaltına alındı. 103 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 7 kişi tutuklandı.





UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 70 operasyonda 111 kişi yakalandı. 94 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından serbest kalırken 15 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda, 4 bin 390 gram eroin, 211 gram esrar, 7 gram SKUNK, 117 gram metamfetamin, 341 gram bonzai, 37 adet sentetik ecza, 51 adet kök kenevir, 59 adet ecstacy ele geçirildi.





585 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI