banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de çalınan 600 bin lira değerindeki “Bitcoin mining“ cihazlarını JASAT dedektifleri buldu

Çalıştığı firmadaki Bitcoin üretiminde kullanılan cihazları çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı

Kocaeli'de çalınan 600 bin lira değerindeki 'Bitcoin mining' cihazlarını JASAT dedektifleri buldu

29 Mart 2021 Pazartesi 15:16

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kripto para madenciliği yapan firmadan çalınan 186 "Bitcoin mining" cihazını Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) buldu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren firma, 600 bin lira değerindeki 186 "Bitcoin mining" cihazının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar sonrası harekete geçen JASAT dedektifleri, firmada çalışan A.K'nin iş yerindeki cihazların bir kısmını kiraladığı kamyonete yükleyerek Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki depoya götürdüğünü ve çaldığı cihazlarla üretim yapmayı planladığını tespit etti.
Bahse konu depoya operasyon düzenleyen ekipler, 186 "Bitcoin mining" cihazını ele geçirdi, A.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe salıverildi.
Cihazlar, firmaya teslim edildi.










AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeValiHüseyin AksoyJASATBITCOIN
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BASIN DUYURUSU BASIN DUYURUSU
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 309 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 309 kişiye...
İşitme engelliyi darbetmesi sosyal medyaya yansıyan şüpheli gözaltına alındı İşitme engelliyi darbetmesi sosyal medyaya yansıyan...
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 377 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 377 kişiye...
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 247 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 247 kişiye...
Körfezdeki yük gemisinde 4 ton'a yakın esrar ele geçirildi Körfezdeki yük gemisinde 4 ton'a yakın esrar ele...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

BASIN DUYURUSU
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 28.03.2021...

Haberi Oku