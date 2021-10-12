Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu

Kutluca Mahallesi'nde T.Y'nin evi ile yanında bulunan samanlıkta yapılan aramada, 33 kilo 450 gram esrar ile 2 av tüfeği ve bir terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli T.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ev ile samanlıkta yapılan aramada 33 kilo 450 gram esrar bulundu.
Kutluca Mahallesi'nde T.Y'nin evi ile yanında bulunan samanlıkta yapılan aramada, 33 kilo 450 gram esrar ile 2 av tüfeği ve bir terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli T.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.