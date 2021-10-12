banner677
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ev ile samanlıkta yapılan aramada 33 kilo 450 gram esrar bulundu.

Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu

12 Ekim 2021 Salı 19:39

 İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kutluca Mahallesi'nde T.Y'nin evi ile yanında bulunan samanlıkta yapılan aramada, 33 kilo 450 gram esrar ile 2 av tüfeği ve bir terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de cinayet sanığına müebbet hapis talebi Kocaeli'de cinayet sanığına müebbet hapis talebi
Sahte banka dekontuyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı Sahte banka dekontuyla dolandırıcılık yaptığı...
Pazarlama personelinin firmanın tahsilat günü öldürüldüğü 17 yıl önceki faili meçhul cinayet aydınlatıldı Pazarlama personelinin firmanın tahsilat günü öldürüldüğü...
GEBZE’DE YIKILAN BİNA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPTI! GEBZE’DE YIKILAN BİNA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPTI!
İki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı İki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonetin...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de cinayet sanığına müebbet hapis...
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan...

Haberi Oku