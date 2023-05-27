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Kocaeli'de korkunç olay: Önce eşinin kafasına sonra kendi kafasına sıktı

- Kocaeli’de emekli astsubay olduğu öğrenilen şahıs önce tabancayla eşini kafasından vurdu, ardından da aynı tabancayla kendi kafasına sıktı. Hastaneye kaldırılan karı kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de korkunç olay: Önce eşinin kafasına sonra kendi kafasına sıktı

27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:01
 
  Olay, 19.00 sıralarında Gölcük ilçesi Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay olduğu öğrenilen Mevlüt Taşkın (67), tabancayla eşi Nimet Taşkın'ı (65) kafasından vurdu. Mevlüt Taşkın ardından aynı tabancayla kendi kafatasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. O esnada evde bulunan evli çiftin kızı silah sesleri üzerine anne ve babasını kanlar içerinde yerde bulu. Evli çiftin 2 torunu ise korkuyla üst kata kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürdü. Polis ekipleri dairede incelemelerde bulundu. Evli çiftin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 
  Öte yandan evli çift arasında ailevi sorunlar olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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