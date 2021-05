Kocaeli'de oluşturulan özel ekip iz sürerek faili meçhul cinayetleri aydınlatıyor

Adeta iğneyle kuyu kazarak dosyaların her satırını tek tek inceleyip gözden kaçan detaylar üzerinde duran polis ekipleri, bir yılda 9 faili meçhul cinayeti çözdü - İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu: - "Devlet hafızası asla unutmaz. Çözülen her hadise toplumun vicdanına su serpiyor. Vatandaş ile devlet arasındaki itimat bağını kuvvetlendiriyor" - "Bazen suçlunun bile işlediği suçu unuttuğu olaylarla karşılaşıyoruz. Asayiş Şubemizin Cinayet Bürosunda çalışan arkadaşlarımız, her olay için olağanüstü emek sarf ediyor"