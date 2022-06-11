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Kocaeli’de Sanayi Gazları Dolum Tesisinde Yangın

İzmit'te sanayi gazları dolumu yapan bir tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'de Sanayi Gazları Dolum Tesisinde Yangın

11 Haziran 2022 Cumartesi 08:19

Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi’ndeki sanayi gazları dolumu yapılan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın esnasında tesisteki gaz akışı durduruldu.
İtfaiye ekipleri yanan gaz dolu tüpleri su ile soğutarak içindeki gazın boşalmasını bekledi. 
Yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonucu tesiste hasar oluştu.


AA
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