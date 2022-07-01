ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de 'Tümör' operasyonu! Tefeciler gözaltında

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 24 ilde 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik “Tümör” operasyonu başlatıldı.

Kocaeli'de 'Tümör' operasyonu! Tefeciler gözaltında

01 Temmuz 2022 Cuma 10:58

 KOM Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele çerçevesinde geçen yıl 8 ilde "Sahil Rüzgarı", 9 ilde "Sahil Rüzgarı-2" ile 30 ilde "Tırpan" ve Nisan ayında 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonları yapılmıştı. Vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik mücadele KOM Daire Başkanlığı koordinesinde devam ediyor. Bu kapsamda "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ettiği belirlenen 26 suç grubu üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Karabük,  Kocaeli, Konya, Muğla, Malatya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Rize, Sakarya ve Osmaniye olmak üzere sabah erken saatlerde 24 ilde eş zamanlı olarak haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik "Tümör" adı verilen operasyon başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
35 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı 35 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar...
TCDD'ye ait 450 bin TL'lik bakır kabloları çaldı TCDD'ye ait 450 bin TL'lik bakır kabloları çaldı
Markette çıkan yangını itfaiye söndürdü Markette çıkan yangını itfaiye söndürdü
Karavanda Uyuşturucu Ele Geçirilmesine İlişkin Yakalanan Şüpheli Tutuklandı Karavanda Uyuşturucu Ele Geçirilmesine İlişkin...
Şehit Mezarlarını Tahrip Eden Sanığın Yargılanması Sürüyor Şehit Mezarlarını Tahrip Eden Sanığın Yargılanması...
Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

35 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar...
Kocaeli'de 2 ilçede evlerden yaklaşık 35 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalan 3 şahıs yakalandı...

Haberi Oku