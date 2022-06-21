Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.06.2022- 19.06.2022 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 51 olayda toplam 72 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 7’si Tutuklanmış, 2’si Adli Kontrol şartı ile serbest kalmış, 63 şahıs Serbest kalmıştır.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
16 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),
5164 gr METAMFETAMİN,
4 ad SENTETİK ECZA,
7 ad ECSTASY,
8 kök KENEVİR BİTKİSİ,
1 gr SKUNK,
24 gr ESRAR ele geçirilmiştir.
Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;
3 ad TERAZİ,
1 ad TABANCA ele geçirilmiştir.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.06.2022- 19.06.2022 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 4 olayda toplam 5 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, 5 şahıs hakkında ise Serbest Yargılanma Kararı verilmiştir.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
1 gr ESRAR,
2 kök KENEVİR BİTKİSİ
65 gr METAMFETAMİN ele geçirilmiştir.”