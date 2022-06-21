Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 51 ayrı operasyonda 72 kişiye işlem yapılırken 7 kişi ise tutuklandı.





Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.06.2022- 19.06.2022 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 51 olayda toplam 72 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 7’si Tutuklanmış, 2’si Adli Kontrol şartı ile serbest kalmış, 63 şahıs Serbest kalmıştır.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

16 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),

5164 gr METAMFETAMİN,

4 ad SENTETİK ECZA,

7 ad ECSTASY,

8 kök KENEVİR BİTKİSİ,

1 gr SKUNK,

24 gr ESRAR ele geçirilmiştir.

Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;

3 ad TERAZİ,

1 ad TABANCA ele geçirilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.06.2022- 19.06.2022 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 4 olayda toplam 5 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, 5 şahıs hakkında ise Serbest Yargılanma Kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

1 gr ESRAR,

2 kök KENEVİR BİTKİSİ

65 gr METAMFETAMİN ele geçirilmiştir.”