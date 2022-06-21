ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 51 ayrı operasyonda 72 kişiye işlem yapılırken 7 kişi ise tutuklandı.

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

21 Haziran 2022 Salı 11:34

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.06.2022- 19.06.2022 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 51 olayda toplam 72 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 7’si Tutuklanmış, 2’si Adli Kontrol şartı ile serbest kalmış, 63 şahıs Serbest kalmıştır.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

16 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),
5164 gr METAMFETAMİN,
4 ad SENTETİK ECZA,
7 ad ECSTASY,
8 kök KENEVİR BİTKİSİ,
1 gr SKUNK,
24 gr ESRAR ele geçirilmiştir.

Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;

3 ad TERAZİ,
1 ad TABANCA ele geçirilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.06.2022- 19.06.2022 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 4 olayda toplam 5 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, 5 şahıs hakkında ise Serbest Yargılanma Kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

1 gr ESRAR,
2 kök KENEVİR BİTKİSİ
65 gr METAMFETAMİN ele geçirilmiştir.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İki Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 İşçi Yaralandı İki Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 İşçi...
Telefon Sinyaline Kocaeli'de Rastlanan Kayıp Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı Telefon Sinyaline Kocaeli'de Rastlanan Kayıp Genç...
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili 2 Zanlı Gözaltına Alındı Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili...
Gebze ve Darıca'da 11 düzensiz göçmen yakalandı Gebze ve Darıca'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli’de bir haftada 32 şahıs tutuklandı Kocaeli’de bir haftada 32 şahıs tutuklandı
Küle dönen fabrikada büyük zarar! Yangının boyutu gözler önüne serildi Küle dönen fabrikada büyük zarar! Yangının boyutu...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

İki Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 İşçi...
Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Haberi Oku