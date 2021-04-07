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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de bir araçta 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:47

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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