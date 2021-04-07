Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de bir araçta 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.