Kocaeli’de yakalanan 71 Afgan, Kabil'e gönderildi Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, İstanbul ve Kocaeli'de yakalanan 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:50