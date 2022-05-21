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Kocaeli'ye de sıçrayan rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı

Aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 6 ilde 224 kişiye yönelik gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı.

Kocaeli'ye de sıçrayan rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı

21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:14

 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişiye yönelik operasyon yapılmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlardan bir bölümü emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken 160 kişi dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 36 kişi adli kontrol talebi ile 124 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. 92'si tutuklama talep edilenlerden olmak üzere toplamda 128'i hakkında, 2'si ev hapsi, 10'u toplam 1 milyon 650 bin TL para cezası olmak üzere adli kontrol kararı verildi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli 1 zabıta komiseri, 24 zabıta memuru ve 2 mühendis olmak üzere 27'si belediye çalışanı toplamda 32 kişi ise tutuklandı.

224 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 198'ini yakalamıştı. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu.
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