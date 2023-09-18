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Kocası tarafından katledilen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 23 yıllık eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin tabutuna kapanarak gözyaşlarına hakim olamayan genç kız ise yürek burktu.

Kocası tarafından katledilen kadın son yolculuğuna uğurlandı

18 Eylül 2023 Pazartesi 17:07

Olay, dün Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. (49), önce 23 yıllık eşi Gülseren G.'yi sonra da kendini bıçakladı. Gülseren G. kanlar içinde kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yerdeki kan izlerinden yola çıkılarak boş bir arazide yaralı halde bulunan C.G. de hastaneye götürüldü. Gülseren G. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. C.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

 

2 çocuk annesi toprağa verildi

22 ve 17 yaşında iki çocuk annesi Gülseren G.’nin cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Nenehatun Mahallesindeki Eyüpoğlu Camisine getirildi. Gülseren G.'nin kızı tabutun üzerine kapanarak gözyaşlarına hakim olmadı. Gülseren G.'nin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Balçık Darıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katılarak, acılı aileye başsağlığı diledi.



İHA
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