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Kontrolünü kaybeden motokurye yere savrularak yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ara sokaktan aniden çıkan motosikletle karşılaşması sebebiyle panikleyen motokurye, sürüş hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kontrolünü kaybeden motokurye yere savrularak yaralandı

15 Eylül 2023 Cuma 08:38

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 41 ANJ 044 plakalı motokurye, motosikleti ile Yeni Bağdat Caddesi üzerinde seyir halindeyken ara sokaktan başka bir motosikletin aniden yola çıkmasıyla panikledi. Paniklemesi sebebiyle motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yere düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan motosikletliyi hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



İHA
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