Küle dönen fabrikada büyük zarar! Yangının boyutu gözler önüne serildi

Yangın, sabah saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, gökyüzünü siyah dumanlarla kaplayan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarında 30 itfaiye aracı ve 100 itfaiye personelinin yanı sıra, AFAD, UMKE ve Gebze Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri de yer aldı.



