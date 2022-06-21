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Küle dönen fabrikada büyük zarar! Yangının boyutu gözler önüne serildi

Gebze'de bir kimya fabrikasında çıkan yangının boyutu, fabrikanın içerisinden ve helikopterden çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Küle dönen fabrikada büyük zarar! Yangının boyutu gözler önüne serildi

21 Haziran 2022 Salı 11:19

 Yangın, sabah saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, gökyüzünü siyah dumanlarla kaplayan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarında 30 itfaiye aracı ve 100 itfaiye personelinin yanı sıra, AFAD, UMKE ve Gebze Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri de yer aldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangının meydana geldiği fabrikaya gelerek burada incelemelerde bulundu. Daha sonra helikoptere binen Vali Yavuz, yangını havadan gözlemledi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında helikopterden ve fabrikanın içinden çekilen görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.






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