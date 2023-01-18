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Kumaş yüklü kamyonda yangın çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halinde olan kumaş yüklü kamyonda yangın çıktı.

Kumaş yüklü kamyonda yangın çıktı

18 Ocak 2023 Çarşamba 13:36

  Yangın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataevler Sarımeşe mevkiinde seyir halinde olan araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. yönetimindeki 40 LC 495 BMC marka kamyonun balatasında yangın çıktı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü A.Ş. hemen yol kenarında durdu. Alevlerin kamyona sarmasıyla A.Ş. itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kumaş yüklü kamyona müdahale ederek söndürdü. 
  Kumaş yüklü kamyonun İstanbul’dan Batman’a seyir halinde olduğu öğrenildi. Kamyonda bulunan bazı kumaşlarda yanarak zarar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                           


İHA
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