ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Gebze'de minibüs ile bir aracın çarpışması neticesinde 6 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

06 Mayıs 2022 Cuma 14:48

 Kaza, Gebze D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 M 5683 plakalı Gebze-Harem minibüsü ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yükü kayan tır az kalsın devriliyordu Yükü kayan tır az kalsın devriliyordu
Kocaeli’de yakalanan 71 Afgan, Kabil'e gönderildi Kocaeli’de yakalanan 71 Afgan, Kabil'e gönderildi
Balkonda dengesini kaybetti, beton zemine düştü Balkonda dengesini kaybetti, beton zemine düştü
1400 litre etil alkol ele geçirildi 1400 litre etil alkol ele geçirildi
Kocaeli'de 1 ayda 63 zehir taciri tutuklandı Kocaeli'de 1 ayda 63 zehir taciri tutuklandı
Darıca'da Kayalıklardan atlayan kadını son anda kurtardılar Darıca'da Kayalıklardan atlayan kadını son anda...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Yükü kayan tır az kalsın devriliyordu
Gebze'de yükü kayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Haberi Oku