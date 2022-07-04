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Modifiyeli araçlara sıkı denetim

Kocaeli’de sivil trafik ekipleri çok sayıda yerde kurulan denetim noktalarında abart egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yaptı

Modifiyeli araçlara sıkı denetim

04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:27

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince kent genelinde ve insanların yoğun olduğu bölgelerde, modifiyeli araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde araç üzerinde yapılan teknik değişikliğin ruhsatı işlenmemesi, süspansiyon değişikliği, helezon yay egzoz değişikliği, tampon değişikliği plakaların uygun şekilde montaj edilmemesi, abart egzozlu, zenon farklı araçların yanı sıra trafiği tehlikeye düşüren araç sürücülerine çeşitli maddelerden cezai işlem de uygulandı. Ekipler, trafik denetimlerinin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.
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