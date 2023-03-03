Nazillili polis memuru Canoluk şehit oldu

Çayırova ilçesinde yapılan trafik uygulamasında “dur” ihtarına uymayan sürücünün çarptığı Nazillili polis memuru Hıdır Canoluk, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Canoluk, 4 Mart Cumartesi günü memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesinde toprağa verilecek.

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 23 Şubat'ta meydana gelen olayda, polis ekipleri cadde üzerinde gerçekleştirdikleri trafik uygulamasında 34 DVP 390 plakalı hafif ticari araç sürücüsü O.U., polisin "dur" ihtarına uymadı. Bir anda hızlanan araç, önce trafik polisi Hıdır Canoluk'a, ardından polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Polislerin araştırması neticesinde yakalanan O.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memuru Canoluk, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Canoluk için 4 Mart Cumartesi günü saat 09.00'da Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği, ikindi namazına müteakip Aydın’ın Nazilli ilçesinde kılınacak olan cenaze namazının ardından da toprağa verileceği öğrenildi.

İHA