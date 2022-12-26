Oğluyla kavga eden çocuğun babasını tüfekle vurdu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kanber B, yanında getirdiği tüfekle Ümit S'ye ateş etti.
Yaralanan Ümit S, çevredeki bir araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Kanber B, polis ekiplerince yakalandı.
KOCAELİ (AA) - Körfez ilçesinde, çocukların kavgası sonrası babalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kanber B, yanında getirdiği tüfekle Ümit S'ye ateş etti.
Yaralanan Ümit S, çevredeki bir araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Kanber B, polis ekiplerince yakalandı.