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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:57

 D-130 kara yolunda C.E idaresindeki 06 MTU 44 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi mobil ışıklar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan C'ye çarptı.

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Ayhan C, ilk müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayhan C'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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