Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Ayhan C, ilk müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ayhan C'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Ayhan C, ilk müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ayhan C'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.