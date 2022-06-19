ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

19 Haziran 2022 Pazar 18:54

Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde 1124/1 Sokak'tan çıkan S.A. idaresindeki 41 V 0418 plakalı otomobil ile caddede ilerleyen A.C'nin kullandığı 07 LIP 68 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İki Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 İşçi Yaralandı İki Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 İşçi...
Telefon Sinyaline Kocaeli'de Rastlanan Kayıp Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı Telefon Sinyaline Kocaeli'de Rastlanan Kayıp Genç...
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili 2 Zanlı Gözaltına Alındı Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili...
Gebze ve Darıca'da 11 düzensiz göçmen yakalandı Gebze ve Darıca'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu
Kocaeli’de bir haftada 32 şahıs tutuklandı Kocaeli’de bir haftada 32 şahıs tutuklandı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

İki Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 İşçi...
Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Haberi Oku