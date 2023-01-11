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Otoparkta boğazından kesilmiş halde bulundu

İzmit ilçesinde otoparka park edilen araçta boğazından kesilmiş halde bulunan adam ağır yaralandı.

Otoparkta boğazından kesilmiş halde bulundu

11 Ocak 2023 Çarşamba 13:52

  Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan 41 AHV 630 plakalı İSU'ya ait araç içerisindeki kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsminin A.S. olduğu belirlenen şahsın, boğazının kesildiği tespit edildi. A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
 Polis, A.S.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor. 
 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
             


İHA
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