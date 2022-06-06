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Palet deposunda çıkan yangın korkuttu

Dilovası'nda bulunan bir palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Palet deposunda çıkan yangın korkuttu

06 Haziran 2022 Pazartesi 12:49

 Yangın, Çerkeşli Mahallesi Çerkeşli Caddesi Akpınar Sokak'taki palet deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, palet deposunun hurdalık kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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