Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı

Olay, saat 13.50 sıralarında Dilovası bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı. Makinist olayın ardından treni durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından tren seferleri durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













İHA