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Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı

Kocaeli'de raylarda yürüyen vatandaşa İstanbul-Ankara seferini yapan yüksek hızlı tren çarptı. Yaya ağır yaralanırken, seferler durduruldu.

Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı

20 Kasım 2023 Pazartesi 15:18

Olay, saat 13.50 sıralarında Dilovası bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı. Makinist olayın ardından treni durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından tren seferleri durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







İHA
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