Restorana kurşun yağdırmışlardı, Sinan Ateş cinayetinin zanlıları olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kar maskesiyle gelip bir otelin restoranına kurşun yağdıran ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan şüphelilerin, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in katil zanlıları olduğu ortaya çıktı.





Olay, 11 Ekim 2022 tarihinde Pelin Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana gelmişti. Yüzünde kar maskesiyle otelin önüne gelen şahıslar, tabanca ile otelin restoran bölümüne kurşun yağdırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Nurgül Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığılmıştı. Ambulanslara alınan yaralılardan Nurgül Ş., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer şahıs ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kar maskeli şahıslar Sinan Ateş cinayetinin zanlıları çıktı