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Sahte fatura düzenleyen dolandırıcılara baskın

Kocaeli’de değerinden düşük ürünleri internet üzerinden satmaya çalışıp sahte fatura düzenleyen üç kişi gözaltına alındı

Sahte fatura düzenleyen dolandırıcılara baskın

17 Haziran 2022 Cuma 11:27

 Kocaeli Karamürsel’de değerinden düşük ürünleri internet üzerinden satışa koyarak sahte fatura düzenleyen üç kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Bazı kişilerin e-ticaret ve ilan platformuna cazip, ilgi çekici olarak değerinden düşük fiyatlara piyano, telefon ve araç ilanlarını yükleyerek, müşteki şahıslarla telefon üzerinden görüşüp ikna etmek için sahte fatura düzenlendikleri belirlendi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şahısların Karamürsel’de oturdukları belirlenince de evlerine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskında üç kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, ikisi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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