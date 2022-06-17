Sahte fatura düzenleyen dolandırıcılara baskın

Kocaeli Karamürsel’de değerinden düşük ürünleri internet üzerinden satışa koyarak sahte fatura düzenleyen üç kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Bazı kişilerin e-ticaret ve ilan platformuna cazip, ilgi çekici olarak değerinden düşük fiyatlara piyano, telefon ve araç ilanlarını yükleyerek, müşteki şahıslarla telefon üzerinden görüşüp ikna etmek için sahte fatura düzenlendikleri belirlendi.





BİR KİŞİ TUTUKLANDI