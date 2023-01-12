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Servis aracıyla çarpışan otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

- Mahalle sakinleri aynı yolda sürekli kaza olmasından yakındı

Servis aracıyla çarpışan otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

12 Ocak 2023 Perşembe 09:51

Gebze servis aracıyla çarpışan otomobil bir evin bahçesine uçtu. Servis aracı ise park halindeki araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.   
  Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ethem A. idaresindeki 34 BFU 565 plakalı Ford marka otomobil ile Sezgin K. yönetimindeki 34 LGC 648 plakalı Mercedes marka servis aracı, dört yolun kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, bir evin bahçesine uçarken, servis aracı ise park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü İbrahim Ethem A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Ç. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen İbrahim Ethem A.’nın annesi, oğlunun yaraladığını duyunca fenalık geçirdi. Ardından fenalaşan annenin de  hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
   
  “Bahçede bir çocuk olsaydı üstüne gelecekti” 
  Aynı yolda sürekli kaza meydana gelmesinden yakınan mahalle sakini Şükrü Güler, “Evimizde oturuyorduk, bir anda bir ses duyduk. Dışarıya çıktık, burada her zaman olan kazalardan olduğunu gördük. Hatta bundan 2 hafta önce motosiklet kazası oldu. Daha önce bir hafif ticari araç uçtu, bir kamyonet devrildi. Evimizin bahçesine kadar girdi araç. Biz bu yola bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Ana cadde diye geçiyor ama hiç bir şey yok burada. Evimizin bahçesine uçtu araç. Bahçede bir çocuk olsaydı üstüne gelecekti. Adam evinin camından bakıyor, bahçede araba var. 2 metrelik duvarın üzerinden aşıp gelen bir araba. Evimizin içine de girebilir demek ki. Yetkililerin buraya bir çare bulmasını istiyoruz” dedi. 
 



İHA
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