banner943
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Silah, Çekiç Ve Sopayla Dövülerek Öldürülmüştü: 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Katil zanlısı, sevgilisiyle birlikte saklandığı tamirhanede yakalandı

Silah, Çekiç Ve Sopayla Dövülerek Öldürülmüştü: 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

27 Eylül 2023 Çarşamba 16:35

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin silahla başından vurulduğu, çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldüğü kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliyeye sevk edildiği sırada, "Emniyet amirlerine teşekkürler. Öldürenler 4 gün içinde bulundu" dedi. Öte yandan, katil zanlısının sevgilisiyle saklandığı tamirhanede yakalandığı bildirildi.  
  Olay, 24 Eylül günü Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Halil Eser ve 4 kişi, ticari taksi ile daha önce küfürleştikleri 5 kişinin yanına geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, kısa süre içinde çekiç, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. E.A.'nın silahından çıkan kurşunların kafasına isabet ettiği Halil Eser, kanlar içinde yer yığıldı. Olaya karışan şüpheliler ise kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Halil Eser'in olay yerinde hayatın kaybettiği tespit edildi.   İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen E.T., E.T., D.G., E.B., Y.A., E.Ö., Y.Ç., Y.G. ile S.S. isimli kadın gözaltına alındı. İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki tamirhanede sevgilisi M.S. ile saklanan katil zanlısı E.A. da düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, "Emniyet amirlerine teşekkürler. Öldürenler 4 gün içinde bulundu" dedi.  Öldürülen Halil Eser'in vücudunda kurşun izinin yanı sıra çekiç ve sopa darbelerinin de bulunduğu bildirildi.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ters Yönden İlerleyen Hafif Ticari Araç Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı Ters Yönden İlerleyen Hafif Ticari Araç Motosikletle...
Karşı binada yangın çıktı, öğrenciler aldırış etmeden soru çözdü Karşı binada yangın çıktı, öğrenciler aldırış...
Ormanda çürümüş ceset bulundu Ormanda çürümüş ceset bulundu
Parmağını sıraya sıkıştıran liseli kızı itfaiye kurtardı Parmağını sıraya sıkıştıran liseli kızı...
Binbin ile okula giden lise öğrencisine otomobil çarptı Binbin ile okula giden lise öğrencisine otomobil...
Hamsi yiyen 6 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Hamsi yiyen 6 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Ters Yönden İlerleyen Hafif Ticari Araç Motosikletle...
Gebze ilçesinde ters yönde seyir halinde olan hafif ticari araç motosikletle çarpıştı. Kaza sebebiyle motosiklet...

Haberi Oku