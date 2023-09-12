Sürücü fenalaştı, kontrolden çıkan tır otomobile ve kamyonete çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan tır, aynı yönde giden otomobil ve kamyonete çarparak durabildi. Yaklaşık 25 kilometre yol kat eden tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kemal Paşa Mahallesi D- 100 kara yolu Ankara İstikameti Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya plakalı MO IL 4030 plakalı Man marka tır, fenalaşan sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce aynı yönde giden 41 HK 309 plakalı Nissan marka otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. Tır, 41 ABD 534 plakalı kamyonete çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.H., tırdan çıkartılarak ambulansa taşındı. H.H. ardından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, fenalaşan H.H.'nin Körfez'den İzmit'e yaklaşık 25 kilometre yol kat ettiği öğrenildi. H.H.'nin yol boyunca kazalara sebebiyet verdiği kaydedildi.









İHA