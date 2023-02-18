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Tartıştıkları şahsı evinin önünde silahla yaralamışlardı: 2 tutuklama

Körfez ilçesinde bir kişinin evinin önünde silahla vurularak yaralanması olayına ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tartıştıkları şahsı evinin önünde silahla yaralamışlardı: 2 tutuklama

18 Şubat 2023 Cumartesi 12:38

  
  Olay, 15 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Bayram T., evinin önünde silahla vurularak yaralanmıştı. Ayağından vurulan Bayram T., hastaneye kaldırılırken D.Ç. isimli bir şahıs da 34 YC 2522 plakalı araçla olay yerinden uzaklaşmıştı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde D.Ç., A.C. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Burada yapılan işlemlerin ardından A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 1 şahıs tutuklandı. 
 


İHA
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