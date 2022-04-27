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TEM'de 46 kaçak göçmen yakalandı

TEM Otoyolu üzerinde durdurulan iki araçta yapılan aramada 46 kaçak göçmen yakalandı

TEM'de 46 kaçak göçmen yakalandı

27 Nisan 2022 Çarşamba 12:26

 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Gebze Muallimköy Mahallesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yönünde iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde 46 Afganistan uyruklu şahıs ile bu şahısları organize ettiği belirlenen 3 şahıs yakalandı. Kaçak göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi. 3 şahıs ise Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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