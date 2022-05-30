Tepecik Mesire alanına zarar veren hırsızlar yakalandı

Geçtiğimiz günlerde; Dilovası Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden Tepecik Mesire Alanı’na girerek zarar veren ve kablo hırsızlığı yapan üç kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonu ile yakalandı.

3 KİŞİ YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Geçtiğimiz hafta Tepecik Mesire Alanı şantiyesine giren kişi veya kişiler Mesire alanında yapılan çalışmalara zarar vermiş, birçok elektrik direğini yıkarak kabloları çalmışlardı.

Belediyenin şikayeti üzerine harekete geçen Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı, yaptığı incelemeler sonrası şüpheli üç kişiyi yakalayarak Adliyeye sevk etti.

30 HAZİRAN'DA AÇILIŞI YAPILACAK

Başkan Hamza Şayir'in seçim Beyannamesinde yer alan proje son aşamasına geldi.

30 Haziran'da görkemli bir tören ile açılışı yapılacak olan Tepecik Mesire alanı bölge halkının huzurlu bir ortamda aileleriyle piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunacak.

33 dönüm alan üzerine kurulan Tepecik Mesire ve Piknik Alanı içerisinde kır lokantası, kır kahvesi, etkinlik alanları, ibadethane, kontrol noktası, piknik alanları, çocuk oyun alanı, gezinti yolları, fitness alanı, ahşap kamelyalar, lavabolar ve açık otopark yer alacak. Dilovası’na ve bölgeye nefes aldıracak olan Tepecik Mesire ve Piknik alanı ayrıca açık alanda sporu tercih edenlere koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak.





