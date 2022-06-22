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Teröristlere saygı duruşu yapan Selahattin Yılmaz tutuklandı

İzmit HDP kongresinde Teröristlere saygı duruşu yapan Selahattin Yılmaz tutuklandı

Teröristlere saygı duruşu yapan Selahattin Yılmaz tutuklandı

22 Haziran 2022 Çarşamba 10:49

 İzmit'te düzenlenen HDP   Kocaeli İl Kongresinde Divan Başkanlığını üstlenen Selahattin Yılmaz, kongrede konuşmacı olan ve salonda bulunan kişileri sözde kürdistan şehitleri için saygı duruşuna davet etmişti. Yılmaz, kongre sonrası terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyetinden yapılan açıklamada, Selahattin Yılmaz'ın tutuklandığı duyuruldu. 
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