Tıra arkadan çarpan panelvan hurdaya döndü, sürücü araç içinde sıkıştı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı sürücü, "Frene asıldım durmadı, çarptım" dedi.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti İbni Sina Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M. idaresindeki 01 GN 021 plakalı kargo malzemeleri taşıyan panelvan tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde H.A. hakimiyetindeki 31 AAB 49 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü R.M. araçta sıkıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sürücü R.M.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralı sürücü, Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı sürücü R.M., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldığı sırada kaza anını anlattı. R.M., "Gidiyordum birden çarptım. Tır hareket halindeydi. Frene asıldım durmadı, çarptım" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.







İHA