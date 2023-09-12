ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tüysüzler davasında intihar eden mağdurun eşi: "Çocuklarım yetim kaldı, adalet istiyorum"

2014 yılında 350 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla devam eden 'Tüysüzler' davasının 14'üncü celsesinde de karar çıkmadı. Tarafların uzlaşamadığı dava ertelenirken dolandırıldıktan sonra ekonomik sorunlar yaşadığı için intihar ettiğini iddia ettiği eşi için Ayşegül U., "Çocuklarım yetim kaldı, adalet istiyorum" dedi.

Tüysüzler davasında intihar eden mağdurun eşi:

12 Eylül 2023 Salı 14:54

2014 yılının Haziran ayında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan, Sarraf Tüysüzler isimli kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan Cemalettin Albayrak, Turgut Tüysüz ve Yüksel Hancızade hakkında açılan davanın 14'üncü celsesi bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. 350 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Tüysüzler davasında yakalama kararı çıkarılan sanıkların duruşmaya gelmediği görüldü. Duruşmaya mağdurlar ve avukatları katıldı. Müşteki avukatı, sanıklar zararı gidermeyecekleri yönünde beyan verdiğini ve tarafların uzlaşmayı kabul etmediğini dile getirdi.

 

"Eşim dolandırıldı ve ekonomik sebeplerle intihar etti"

Duruşmada bugünün piyasasıyla 2 milyon TL zarara uğradığını, eşinin ekonomik sıkıntı sebebiyle intihar ettiğini söyleyen Ayşegül U., "Eşim Tüysüzler tarafından dolandırıldı. Çocuklarım yetim kaldı, adalet yerini bulsun" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2 işçi çalıştıkları binadan düştü 2 işçi çalıştıkları binadan düştü
Eşini ve kayınbabasını öldürmüştü, cinayetten önce adım adım takip etmiş Eşini ve kayınbabasını öldürmüştü, cinayetten...
Kocaeli polisinden uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Kocaeli polisinden uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Tadilat halindeki binada bulunan izolasyon malzemeleri yandı Tadilat halindeki binada bulunan izolasyon malzemeleri...
Sinir krizi geçirdi, kelepçelenerek ambulansa taşındı Sinir krizi geçirdi, kelepçelenerek ambulansa taşındı
Plakasız sürücü cezadan kurtulamadı Plakasız sürücü cezadan kurtulamadı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

2 işçi çalıştıkları binadan düştü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çalıştıkları esnada 2 katlı binanın 1'inci katından düşen 2 işçi yaralandı.

Haberi Oku